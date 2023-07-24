Дьяков: «Ростову» будет тяжело бороться за призовые места»

Экс-игрок «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о перспективах подопечных Валерия Карпина в новом сезоне Российской премьер-лиги.

«У «Ростова» молодая команда, они очень высоко запрыгнули. Держать планку всегда тяжелее на второй сезон. Бороться за призовые места будет тяжело», - приводит слова Дьякова издание Metaratings.ru.

По итогам прошлого сезона «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В стартовом туре нового розыгрыша чемпионата страны команда Карпина играла против воронежского «Факела». «Ростов» отпраздновал победу со счетом 2:1.