Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу дончан в матче 1-го тура Российской премьер-лиги с «Факелом» (2:1).

- Вам показалось, что игра «Ростова» изменилась по сравнению с прошлым сезоном?

- В принципе, нет. Команда играла так же, как и в прошлом году. Изменения видны, но они незначительны. Я бы даже сказал, что команда показала не лучший вариант прошлогодней игры. Ростовчане выглядели не совсем убедительно.

- Вы говорите в том числе про последние 15 минут встречи?

- Да. «Факел» зажал соперников в начале и в конце игры. Воронежцы выглядели целеустремлённо.

- Вам было тревожно за результат?

- Да, я думаю не мне одному. В концовке у «Факела» был явный голевой момент. Конечно, за результат было тревожно.

- Вам понравилась игра Давида Тошевски?

Трудно оценивать персонально его выступление. Команда в целом выглядела не самым ярким образом.

- Комличенко тоже не можете выделить со знаком плюс?

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- Нет, не могу. Ничего выдающегося он не показал. Единственное, забили хороший гол - я про Тугарева. Атака хорошо разобралась, но по большей части там провалилась оборона «Факела».