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Вера и Мансилья хотят получить российское гражданство

24 Июля 2023 • 13:21 Комментировать

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что аргентинские футболисты команды хотели бы получить российское гражданство.

Спортивный деятель отметил, что был разговор с Лукасом Верой и Брайаном Мансильей, которые изъявили данное желание, но на данный момент очень плотный график и необходимо войти в ритм сезона.

«Но Вера и Мансилья выступили за получение российского гражданства. Мы с ними говорили более конкретно, они сказали, что было бы неплохо. Процесс оформления пока не начался, пока что нет времени, только со сборов», - приводит слова Андреева ТАСС.

В феврале этого года Малком и Клаудиньо получили российское гражданство. 

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Дмитрий Андреев Брайан Мансилья Лукас Вера
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