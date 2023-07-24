Форвард «Ростова» Комличенко назвал свою цель на сезон

Форвард «Ростова» Николай Комличенко поведал о своих целях на предстоящий сезон. В первом туре Премьер-лиги «жёлто-синие» отпраздновали победу над воронежским «Факелом» (2:1).

«Личная цель на сезон? Максимально помогать команде: забивать, отдавать, приносить пользу», - передает слова Комличенко издание «РБ Спорт».

Напомним, что по итогам сезона-2022/2023 «Ростов» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Комличенко, в свою очередь, принял участие в 26 поединках чемпионата страны, записав на свой счет десять забитых мячей (один – с пенальти) и шесть результативных передач.