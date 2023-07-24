«Краснодар» и «Ахмат» нацелились на бразильского защитника

Защитник «Слована» Лукас Ловат попал в сферу интересов клубов Российской премьер-лиги.

Как стало известно журналистам Legalbet, в подписании 26-летнего бразильского футболиста заинтересованы грозненский «Ахмат» и «Краснодар». Руководство «Слована» готово продать игрока, если за него предложат 700 тысяч евро.

Ловат защищает цвета команды из Братиславы с 2020 года. В прошлом сезоне южноамериканец принял участие в 37 поединках, в которых записал на свой счет один забитый мяч и девять результативных передач. Трудовой договор Лукаса со «Слованом» рассчитан до конца июня 2024 года.