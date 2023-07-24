Малком может вернуться в питерский «Зенит» после того, как у него закончится контракт с «Аль-Хилялем», об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Владимир Колос.

По данным источника, петербуржцы заключили с форвардом джентльменское соглашение.

Напомним, что Малком в ближайшее время пополнит ряды клуба из Саудовской Аравии, а сумма трансфера составит 60 миллионов евро.

26-летний нападающий выступал за команду с берегов Невы с 2019 года после перехода из каталонской «Барселоны». В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром РПЛ.