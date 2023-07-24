Агент Вендела отреагировал на информацию о трансфере в Саудовскую Аравию

Футбольный агент Тьяго Рибейро, который представляет интересы полузащитника петербургского «Зенита» Вендела, прокомментировал информацию о возможном трансфере своего клиента в саудовский «Аль-Хиляль».

«Я не в курсе этого. Первый раз слышу», - передает слова представителя футболиста издание Sport24.

Ранее стало известно, что Вендел, пропустивший предсезонку «Зенита», должен в ближайшее время прилететь в Санкт-Петербург.

В прошлом сезоне чемпионата России полузащитник принял участие в 25 встречах, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.