Дркушич высказался о своём будущем в «Сочи»

Защитник футбольного клуба «Сочи» Ваня Дркушич высказался о своём будущем.

Словенец отметил, что на данный момент он является футболистом «Сочи» и сейчас на сто процентов сфокусирован на своей нынешней команде и планирует проявлять себя в каждом матче.

«Сочи» многое сделали для меня. Посмотрим, что будет дальше», - приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

В матче первого тура РПЛ против «Балтики» Дркушич отметился забитым мячом.

Контракт словенца с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в три миллиона евро.

Ранее агент игрока сообщил, что в услугах его клиента заинтересованы два клуба РПЛ.