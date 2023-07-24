Колосков назвал конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, кто из клубов РПЛ способен навязать конкуренцию петербургскому «Зениту» в споре за чемпионский титул.

«ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Ростов» и «Краснодар» будут конкурентоспособными в борьбе за первое место. У меня сомнений нет», - передает слова Колоскова «РИА Новости».

Напомним, что петербургский клуб становился чемпионом России пять сезонов подряд. В минувшем розыгрыше Премьер-лиги подопечные Сергея Семака досрочно оформили чемпионство за четыре тура до финиша. Серебряным призером стал московский ЦСКА, а тройку замкнул «Спартак».