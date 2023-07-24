Клуб Серии А готов купить игрока сборной России за 12 млн евро

Полузащитник сборной России и московского «Динамо» Арсен Захарян близок к переезду в итальянский чемпионат, где заинтересованность в его услугах проявляет римский «Лацио».

Согласно информации инсайдера Грача Хачатряна, руководство «орлов» готово заплатить за переход Захаряна 12 миллионов евро. Кроме того, «бело-голубые» получат бонус с последующей продажи 20-летнего хавбека.

Трудовое соглашение Захаряна с «Динамо» рассчитано до середины 2024 года. Портал Transfrmarkt оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Арсен сыграл 27 матчей в РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал семь ассистов.