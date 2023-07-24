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Сёмин высказался насчёт ухода Малкома из «Зенита»

24 Июля 2023 • 12:47 Комментировать

Известный российский специалист Юрий Сёмин высказался по поводу трансфера Малкома из питерского «Зенита» в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Сёмин считает этот процесс нормальным, и если игрок принял это решение, то ему вряд ли кто-то сможет помешать.

«Ослабнет ли «Зенит» с уходом Малкома? Мне кажется, в этом году Малком начал не с такой мотивацией. Вполне возможно, что в этом году от него такой пользы могло и не быть», - добавил он в разговоре с «Чемпионатом».

Ранее генеральный директор питерского клуба Александр Медведев подтвердил трансфер и сообщил, что сумма перехода составит 60 миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юрий Сёмин Аль-Хиляль Малком Филипе
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