Сёмин высказался насчёт ухода Малкома из «Зенита»

Известный российский специалист Юрий Сёмин высказался по поводу трансфера Малкома из питерского «Зенита» в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Сёмин считает этот процесс нормальным, и если игрок принял это решение, то ему вряд ли кто-то сможет помешать.

«Ослабнет ли «Зенит» с уходом Малкома? Мне кажется, в этом году Малком начал не с такой мотивацией. Вполне возможно, что в этом году от него такой пользы могло и не быть», - добавил он в разговоре с «Чемпионатом».

Ранее генеральный директор питерского клуба Александр Медведев подтвердил трансфер и сообщил, что сумма перехода составит 60 миллионов евро.