Гранат оценил победу «Спартака» над «Оренбургом»

Экс-футболист московского «Динамо» Владимир Гранат поделился мыслями о поединке первого тура чемпионата России между столичным «Спартаком» и «Оренбургом». Встреча завершилась победой «народной команды» со счетом 3:2.

«У «Спартака» в сезоне много таких игр. Для болельщиков «Спартака» игра получилась валидольной, а для обычных болельщиков - очень яркой и интересной», - передает слова Владимира издание «Чемпионат».

Во втором туре Премьер-лиги «Спартак» на своем поле встретится с калининградской «Балтикой». Поединок состоится на московском стадионе «Открытие Банк Арена» в понедельник, 31 июля. Начало запланировано в 19:30 по московскому времени.