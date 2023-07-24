Экс-игрок «Зенита» Радченко - о трансфере Малкома: Хорошая сделка

Бывший футболист питерского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о трансфере Малкома в «Аль-Хиляль».

Эксперт отметил, что это очень хорошая сделка, которая выгодна и для клуба, и для игрока.

«Малком — игрок европейского уровня, он хорошо провел свой последний сезон. «Зенит» остался в очень выгодном финансовом положении, учитывая, за какую сумму Малкома покупали из «Барселоны», - приводит слова Радченко «Спорт-Экспресс».

Ранее Александр Медведев сообщил, что Малком перейдет в команду из Саудовской Аравии, а сумма трансфера составит 60 миллионов евро без каких-либо бонусов.