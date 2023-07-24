Тикнизян рассказал, почему перестал праздновать голы в стиле Дзюбы

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, почему перестал праздновать голы в стиле своего одноклубника Артёма Дзюбы.

Футболист отметил, что он стал чаще забивать, поэтому нужно придумать свое празднование.

«Теперь я каждый раз куда-то бегу, а меня потом ещё 20 минут по стадиону ловят», - приводит слова Тикнизяна «Чемпионат».

Напомним, что Тикнизян отметился забитым мячом в матче первого тура РПЛ против казанского «Рубина», который завершился вничью со счётом 2:2.

В прошлом сезоне РПЛ защитник отметился пятью забитыми мячами за 29 проведенных игр.