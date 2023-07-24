Михаил Кержаков ответил на вопрос о будущем в «Зените»

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос относительно своего будущего в стане «сине-бело-голубых».

«Не знаю, что случится в конце года. Может произойти что угодно. Давайте не будем загадывать, останусь в «Зените» или нет», - цитирует вратаря «РИА Новости Спорт».

Михаил, которому в данный момент 36 лет, начал новый сезон в качестве основного голкипера «Зенита». Он выходил на поле в поединках Суперкубка России и в стартовом туре Премьер-лиги.

Кержаков выступает за петербургский коллектив с 2015 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2024 года.