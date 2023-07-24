Полузащитник «Сочи» Ангбан: «Со мной всё хорошо, в следующем матче уже выйду на поле»

Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан рассказал о своём состоянии.

Напомним, что матче первого тура против «Балтики», который завершился победой южан со счётом 2:0, 26-летний ивуариец участия не принимал.

«Со мной всё хорошо. Рад, что команда победила. В следующем матче уже выйду на поле, буду готов», — цитирует Ангбана «РБ Спорт».

В минувшем сезоне полузащитник провёл за «Сочи» семь матчей, не отметившись в них результативными действиями. Цвета российского клуба Ангбан защищает с лета 2021 года. Ранее он выступал за французский «Мец».

Свой следующий матч в рамках РПЛ «Сочи» проведёт 30 июля против «Краснодара». Начало — в 20:00 по московскому времени.