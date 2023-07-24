Названы 11 лучших игроков первого тура РПЛ

Аналитики портала Whoscored представили символическую сборную первого тура Российской премьер-лиги. Лучшим футболистом был признан хавбек самарских «Крыльев Советов» Бенжамин Гарре, игру которого оценили в 9,2 балла.
Полная версия символической сборной стартового тура Премьер-лиги выглядит следующим образом: Сергей Песьяков («Ростов», 7.3), Гленн Бейл («Крылья Советов», 7.4), Ванья Дркушич («Сочи», 8.6), Максим Осипенко («Ростов», 7.8), Даниил Хлусевич («Спартак», 8.8), Бенжамин Гарре («Крылья Советов», 9.2), Зелимхан Бакаев («Зенит», 8.0), Клаудиньо («Зенит», 7.8), Жоау Батчи («Краснодар», 8.0), Матео Кассьерра («Зенит», 8.8), Джон Кордоба («Краснодар», 8.5).
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