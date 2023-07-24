Бразильский полузащитник «Зенита» Маркус Вендел может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Фабио Алейшу.

По данным источника, два клуба консультировались по поводу трансфера игрока, однако официальных предложений пока не поступало.

Напомним, что бразилец ещё не прибыл в расположение питерского клуба.

Контракт 25-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 27 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах Вендела заинтересованы бразильские клубы.