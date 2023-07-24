«Аякс» сделал улучшенное предложение по Сперцяну

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян по-прежнему находится в сфере интересов амстердамского «Аякса». Об этом сообщил посредством социальных сетей инсайдер Грач Хачатрян.

Как стало известно журналисту, нидерландский топ-клуб сделал новое предложение «быкам» по трансферу игрока. Сумма пока не разглашается.

Ранее в прессе сообщалось, что «Аякс» предлагал за Эдуарда 8,5 миллиона евро плюс два миллиона в качестве бонусов, однако эта сумма не устроила краснодарцев.

Трудовое соглашение Сперцяна с «Краснодаром» рассчитано до середины 2026 года. Эдуард является воспитанником краснодарского клуба.