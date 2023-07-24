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Терехов: «До конца трансферного окна вы увидите меня в клубе РПЛ»

24 Июля 2023 • 11:43 Комментировать
Рубин
...
Оренбург
30.07 15:00

Бывший защитник «Сочи» Сергей Терехов, находящийся сейчас в статусе свободного агента, высказался о своём будущем.

Напомним, 33-летний футболист присутствовал на матче первого тура РПЛ «Локомотив» — «Рубин» (2:2). Терехов не стал подтверждать переход в казанский клуб, отметив лишь, что до конца летнего трансферного окна его будущее прояснится.

«Почему «Рубин»? Только потому, что я появился на матче с «Локомотивом». Эти слухи ведь ничем не подтверждены. До конца трансферного окна вы увидите меня в клубе РПЛ», — цитирует Терехова «Чемпионат».

В минувшем сезоне Терехов провёл за «Сочи» 31 матч и отметился в них тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
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