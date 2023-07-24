Агент Тьяго Рибейро, который представляет интересы полузащитника петербургского «Зенита» Вендела, заявил о том, что его клиент вылетел в Россию. В ближайшее время хавбек присоединится к «сине-бело-голубым».

Источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», близкий к ситуации, подтвердил, что бразилец отправился в Россию.

Напомним, что Вендел пропустил предсезонный сбор петербургского коллектива. Он также не участвовал в первом матче нового сезона чемпионата России против «Пари НН» (2:0).

В прошлом сезоне Премьер-лиги полузащитник провел 25 матчей, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.