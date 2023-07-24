Камоцци: «Захарян потянет уровень «Лацио» прямо сейчас»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».

Ранее сообщалось, что трансфер 20-летнего россиянина в римский клуб может состояться уже в самое ближайшее время. Ожидается, что за Захаряна «Лацио» заплатит 15 миллионов евро с учётом бонусов.

«Это отличный трансфер! Арсен потянет уровень римской команды прямо сейчас. Но покупать его за 15 миллионов евро — дороговато», — цитирует Камоцци Metaratings.

В минувшем сезоне Захарян провёл за «Динамо» 37 матчей, забил пять голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.