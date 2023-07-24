Данни оценил трансфер Малкома в Саудовскую Аравию

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» Мигель Данни высказался касательно перехода бразильского нападающего «сине-бело-голубых» Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».

«60 млн - это хорошо для «Зенита». Не думаю, что петербуржцы могут теперь потерять чемпионство. У них хорошие игроки, и без Малкома смогут завоевать титул», - передает слова португальца издание Metaratings.ru.

Напомним, что Малком выступал за петербургский клуб с 2019 года. Он был куплен у каталонской «Барселоны» за 40 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги бразилец провел 27 поединков и отметился 23 забитыми мячами. Он стал лучшим бомбардиром турнира.