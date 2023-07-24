В «Динамо» высказались о назначении Бальбуэны капитаном команды

Тренер «Динамо» Адесойе Ойеволе высказался о выборе защитника Фабиана Бальбуэны новым капитаном команды.

Ранее полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал, что в голосовании команды победил другой футболист, однако главный тренер «бело-голубых» Марцел Личка назначил капитаном Бальбуэну.

«Не могу прокомментировать выбор капитана «Динамо». Личка сказал, что делал выбор с тренерским штабом? Как Марцел сказал, так и было», — приводит слова Ойеволе «Чемпионат».

Напомним, что минувший сезон Бальбуэна провёл в бразильском «Коринтиансе» на правах аренды. «Динамо» парагвайский защитник принадлежит с лета 2021 года.