Мансилья: «Контактировали с Личкой насчёт перехода в «Динамо», но ни к чему конкретному не пришли»

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья высказался о возможном переходе в «Динамо», который сейчас возглавляет бывший тренер южноуральской команды Марцел Личка.

«В период отпуска контактировали с Марцелом Личкой насчёт перехода в «Динамо», но ни к чему конкретному не пришли. Я остаюсь игроком «Оренбурга». Мне здесь всё нравится, и я счастлив!» — цитирует Мансилью «Спорт-Экспресс».

Ранее Личка не исключил возможный переход кого-то из игроков «Оренбурга», включая Мансилью, в московский клуб.

В минувшем розыгрыше РПЛ 26-летний Мансилья провёл 22 матча, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает аргентинского футболиста в 1,2 миллиона евро.