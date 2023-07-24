Батчи: «В один день мы можем увидеть Роналду в РПЛ»

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи оценил вероятность перехода знаменитого португальского нападающего Криштиану Роналду в один из клубов РПЛ.

По мнению 25-летнего ангольца, появление Роналду в чемпионате России вполне возможно.

«Конечно, в один день это может случиться. Мечта не только для меня, но и для всех ребят, чтобы Криштиану сыграл с нами в «Краснодаре», — приводит слова Батчи Sport24.

Напомним, что с января нынешнего года Роналду выступает за «Аль-Наср». Действующий контракт 38-летнего футболиста с саудовским клубом рассчитан до лета 2025 года. Сейчас портал Transfermarkt оценивает пятикратного обладателя «Золотого мяча» в 15 миллионов евро.