Бышовец назвал игрока «Зенита», который может заменить Малкома

Российский специалист Анатолий Бышовец поделился мнением о том, кто может заменить в составе петербургского «Зенита» бразильского нападающего Малкома.

«У «Зенита» есть проблемы, связанные с отъездом игроков. Есть слухи об отъезде Клаудиньо, Малком. Тот же Бакаев на уровне чемпионата может заменить Малкома», - цитирует специалиста издание Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что Малком продолжит карьеру в саудовском «Аль-Хиляле». Сумма сделки оценивается в 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Бакаев провел 17 матчей в Российской премьер-лиге, записав на свой счет один гол с пенальти.