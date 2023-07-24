«Зенит» выбрал замену Малкому

Петербургский «Зенит» определился с заменой бразильскому форварду Малкому, которого подпишет саудовский «Аль-Хиляль». Как стало известно инсайдеру Вене Касагранде, чемпион России хочет усилить состав нападающим лиссабонской «Бенфики» Давидом Нересом.

«Сине-бело-голубые» готовы потратить часть денег, которые выручат с трансфера Малкома, на приобретение Нереса. Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» заплатит за бразильца порядка 60 миллионов евро.

Давид провел в прошлом сезоне 48 поединков за «Бенфику». Нападающий записал на свой счет 12 забитых мячей и 16 голевых передач. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.