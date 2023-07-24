Масалитин: «Яковлев гораздо интереснее, чем Гайч и Заболотный»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на информацию о том, что московский клуб решил отдать нападающего Владислава Яковлева в аренду в «Химки».

По мнению эксперта, 21-летний футболист на дистанции может быть полезнее своих конкурентов по ЦСКА Адольфо Гайча и Антона Заболотного.

«С кем команда остаётся? С Гайчем и Заболотным? По мне, Яковлев гораздо интереснее и перспективнее, чем эти два человека. На дистанции он способен принести больше пользы», — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

Отметим, что вторую часть прошлого сезона Яковлев провёл в «Пари НН» на правах аренды. Футболист принял участие в 15 матчах нижегородской команды, забил два гола и отдал две результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 500 тысяч евро.