В «Спартаке» дали комментарий по трансферу Наингголана

Олег Малышев, который занимает пост генерального директора московского «Спартака», отреагировал на информацию о возможном трансфере бельгийского полузащитника Раджи Наингголана.

«Спартаку» не предлагали услуги Наингголана», - передает слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 35-летний футболист в данный момент находится в статусе свободного агента. Последним местом работы Раджи был итальянский СПАЛ.

В минувшем сезоне Серии Б полузащитник поучаствовал в десяти матчах, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.