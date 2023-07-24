«Спартак» хочет купить шведского защитника, игравшего в РПЛ

Московский «Спартак» заинтересовался защитником шотландского «Селтика» Карлом Старфельтом, об этом рапортует Football Scotland.

Согласно данным источника, в ближайшие дни «красно-белые» сделают предложение по трансферу 28-летнего шведского игрока, известного в России по выступлениям за «Рубин». Цвета казанского коллектива Старфельт защищал с 2019 по 2021 год.

Трудовой договор игрока с «Селтиком» рассчитан до конца сезона-2024/2025. Трансферная стоимость защитника оценивается в 6,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Старфельт провел 37 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.