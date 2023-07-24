Личка отреагировал на интерес «Лацио» к Захаряну

Наставник московского «Динамо» Марцел Личка высказался касательно возможного перехода полузащитника команды Арсена Захаряна в римский «Лацио».

«Эти вещи решает руководство. Я отвечаю за спортивную часть», - передает слова чешского специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Накануне появилась информация, что между «Динамо» и «Лацио» ведутся переговоры по трансферу Захаряна. Стороны якобы близки к договоренности.

Арсен является воспитанником «бело-голубых». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 37 поединках за московский коллектив во всех турнирах. Он отметился пятью забитыми мячами и десятью голевыми передачами.