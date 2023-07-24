Масалитин: «Рубин» предстал очень обученной командой, с ними будут считаться»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил перспективы «Рубина» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, в своём первом матче после возвращения из Первой лиги казанцы сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2), при этом дважды ведя в счёте по ходу встречи.

По мнению Масалитина, «Рубин» выглядит очень обученной командой, с которой будут считаться.

«Рахимов поставил очень хорошую оборону. Был сделан расчёт на контратаки, который по итогу и оправдался. Думаю, что в ближайших матчах к ним будут готовиться очень серьёзно», — цитирует Масалитина «Газета.Ру».

Свой следующий матч в рамках РПЛ «Рубин» проведёт 30 июля против «Оренбурга». Начало — в 15:00 по московскому времени.