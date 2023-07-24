Первый тур чемпионата России: «Спартак» «вытянул» Москву

Первый тур чемпионата России завершён. В связи с отсутствием крупных турниров и европейских матчей с участием российских клубов внимание к внутреннему чемпионату приковано достаточно большое. И старт РПЛ выдался на славу. Только две команды не смогли забить в первом туре («Сочи» и «Пари НН»), но больше всего удивили столичные клубы, из которых победы удалось добиться только московскому «Спартаку». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, как «красно-белые» отдувались за всю Москву в первом туре РПЛ.

«Братья» провалили старт

Совсем недавно «Динамо» и ЦСКА в рамках предсезонной подготовки провели два поединка в рамках Братского кубка. Матчи были мало похожи на привычный футбол, в перерыве проводились различные челленджи, которые влияли на конечный результат. Клубы привлекли на стадион немалое количество болельщиков и звёзд прошлого, порадовав публику. Но впереди был новый сезон РПЛ. Матч-открытие 32-го сезона РПЛ выпал на долю московского «Динамо» и «Краснодара». «Бело-голубые», ведомые новым главным тренером, уступали с разницей в два мяча к концу первого тайма и выглядели достаточно блекло. Неудивительно, что «Динамо» смогло лишь сгладить впечатление о своей игре за счёт гола престижа в исполнении Фёдора Смолова.

Во втором по порядку матче тура принимало участие ЦСКА. Ошибка Игоря Акинфеева и рука 21-летнего Максима Мухина, который вернулся в штрафную площадь, чтобы помог своим защитникам предрешила исход поединка в Екатеринбурга. Как и «бело-голубые» армейцы тоже смогли забить только гол престижа в исполнении Антона Заболотного.

Ничья со старым новичком лиги

Московский «Локомотив» выходил на игру против «Рубина» в максимальной боевой готовности. Сплав опыта и молодости в лице Сергея Пиняева и Артёма Дзюбы в атаке должен был сыграть решающую роль в поединке с казанским «Рубином». В итоге, самый лучший молодой игрок прошлого сезона Пиняев отдал голевую передачу. Только к тому моменту «железнодорожники» уже проигрывали с разницей в один мяч. Второй тайм развивался по похожему сценарию. Быстрый гол «Рубина» от Фамейе и попытка отыграться, которая удалась подопечным Михаила Галактионова только за две минуты до конца основного времени матчи. Спасла игру для «Локомоитва» французская палочка-выручалочка москвичей Вильсон Изидор.

Добыли три очка в добавленное время

Московский «Спартак» закрывал матчи столичных клубов в первом туре. После гола в раздевалку в исполнении Виктора Мозеса показалось, что «красно-белые» смогут довести игру до победы. Однако за двадцать минут до конца матча подопечные ГильермоАбаскаля уступали сопернику в один мяч. На помощь «красно-белым» и всей Москве пришёл Даниил Хлусевич, который за четверть часа до конца поединка оформил дубль, который стал первым в карьере 22-летнег о полузащитника.

Самый плохой старт за семь сезонов для московских клубов

Если проанализировать последние семь сезонов, то четыре (один раз пять благодаря «Торпедо») московских клуба никогда не начинали так плохо. Стабильно одна победа была всегда. Но при этом два из трёх других клуба неизменно набирали очки. В этот раз «Динамо» и ЦСКА выбились из статистики. И их поражения вполне логичны. Владимир Федотов пока что имеет короткую скамейку. А с учётом травмированных по ходу матча, усиливать игру приходится юными дублёрами. «Динамо» привыкает к новому главному тренеру. Да ещё и непонятная ситуация с капитаном клуба. Армейцам и «бело-голубым» нужно приходить в себя за неделю. Укрепляться новичками, учиться понимать требования нового главного тренера. В таком случае и результаты должны прийти.

Количество московских клубов в сезонах РПЛ и очки, набранные в первом туре.