Масалитин: «Дзюбе потребуется время, чтобы привести себя в порядок»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о старте текущего сезона РПЛ для «Локомотива».

Напомним, в своём первом матче, который состоялся 22 июля, «железнодорожники» сыграли вничью с «Рубином» (2:2).

Масалитин отметил, что несмотря на высокие ожидания болельщиков «Локомотива», оппоненты также укрепляются и становятся сильнее. Кроме того, эксперт подчеркнул, что нападающий «железнодорожников» Артём Дзюба пока находится не в оптимальной форме.

«Каждый год надо доказывать. Тем более, Дзюба ещё не набрал кондиции. Ему потребуется время, чтобы привести себя в порядок и выйти в оптимальную форму», — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

Свой следующий матч в рамках РПЛ «Локомотив» проведёт 30 июля против «Факела». Начало — в 17:30 по московскому времени.