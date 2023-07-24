В «Спартаке» высказались о контракте Мозеса

Гендиректор московского «Спартака» Олег Малышев дал комментарий касательно будущего нигерийского хавбека Виктора Мозеса. Контракт африканца с «красно-белыми» рассчитан до середины 2024 года.

«Пока не общались с Мозесом насчет продления контракта. Но будем смотреть и следить за игрой. Сейчас мы на него рассчитываем. Что будет в будущем - посмотрим», - передает слова генерального директора издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Мозес пополнил ряды «красно-белых» осенью 2020 года, перебравшись из лондонского «Челси».

В прошлом сезоне Виктор принял участие в десяти матчах Премьер-лиги. Он записал на свой счет два забитых мяча.