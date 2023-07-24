Вера: «Этот сезон «Оренбург» проведёт не хуже, чем предыдущий»

Хавбек «Оренбурга» Лукас Вера в разговоре с журналистами высказался о назначении чешского специалиста Иржи Ярошика на пост главного тренера команды.

«Мы всем довольны! Тренировочный процесс схож с тем, который был при Личке. Думаю, этот сезон мы проведем не хуже, чем предыдущий», - передает слова аргентинского футболиста издание «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне команда финишировала на седьмом месте в турнирной таблице.

В стартовом туре нового розыгрыша Российской премьер-лиги «Оренбург» потерпел гостевое поражение от столичного «Спартака» со счетом 2:3.