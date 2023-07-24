Личка высказался о трансфере Чавеса в «Динамо»

Наставник московского «Динамо» Марцел Личка в беседе с корреспондентом высказался касательно возможного подписания мексиканского полузащитника «Пачуки» Луиса Чавеса.

«Чавес выкупит свой трансфер? Об этом мне неизвестно. Я жду, когда все получится, когда он приедет. Эти вещи не для меня, этим занимается руководство», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе сообщалось, что трудовое соглашение Чавеса с «бело-голубыми» будет рассчитано на четыре года.

Луис играет за «Пачуку» с лета 2019 года. Он принял участие в 143 поединках, в которых отметился 14 забитыми мячами и 12 голевыми передачами.