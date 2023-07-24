Масалитин считает, что после ухода Малкома «Зениту» потребуется время для перестройки

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о том, как скажется на «Зените» отъезд в Саудовскую Аравию нападающего Малкома.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб продаст 26-летнего бразильца в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

По мнению Масалитина, после ухода сразу нескольких лидеров главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку потребуется время для перестройки команды.

«Уехал Кузяев, уезжает Малком, не пойми что вытворяет Вендел. Пока не в форме Клаудиньо, поэтому можно сказать, что игра в середине развалилась. Теперь встраиваются новые люди», — цитирует Масалитина «Газета.Ру».

Напомним, что «Зенит» является чемпионом пяти последних розыгрышей чемпионата России. Свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут 25 июля против «Ахмата» в рамках Кубка страны. Начало этой встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.