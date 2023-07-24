Изидор ответил на вопрос о будущем в «Локомотиве»

Форвард московского «Локомотива» Вильсон Изидор ответил на вопрос о возможном уходе из российского клуба.

«Моё будущее в «Локомотиве»? Я остаюсь здесь. Мне очень нравится в «Локомотиве» - это самое главное!» - передает слова нападающего издание «Чемпионат».

Трудовое соглашение Изидора с московским клубом рассчитано до середины 2026 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается порталом Transfermarkt в пять миллионов евро.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Вильсон провел 20 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей.