Бышовец: «Урал» справедливо победил ЦСКА»

Российский футбольный специалист Анатолий Бышовец поделился мнением относительно поединка между «Уралом» и московским ЦСКА в первом туре Российской премьер-лиги. Екатеринбургская команда отпраздновала победу со счетом 2:1.

«ЦСКА в матче с «Уралом» лишился мобильности. «Урал» - достаточно организованная команда, и это подкреплено хорошим физическим состоянием. «Урал» справедливо победил», - передает слова тренера Metaratings.ru.

В рамках второго тура чемпионата России «Урал» на своем домашнем поле встретится с «Пари НН». ЦСКА, в свою очередь, отправится на выезд к грозненскому «Ахмату».