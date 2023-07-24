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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец: «Урал» справедливо победил ЦСКА»

24 Июля 2023 • 08:54 Комментировать

Российский футбольный специалист Анатолий Бышовец поделился мнением относительно поединка между «Уралом» и московским ЦСКА в первом туре Российской премьер-лиги. Екатеринбургская команда отпраздновала победу со счетом 2:1.

«ЦСКА в матче с «Уралом» лишился мобильности. «Урал» - достаточно организованная команда, и это подкреплено хорошим физическим состоянием. «Урал» справедливо победил», - передает слова тренера Metaratings.ru.

В рамках второго тура чемпионата России «Урал» на своем домашнем поле встретится с «Пари НН». ЦСКА, в свою очередь, отправится на выезд к грозненскому «Ахмату».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Анатолий Бышовец
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