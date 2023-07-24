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ЦСКА хотел купить форварда «Спортинга», но получил отказ

24 Июля 2023 • 08:18 Комментировать

Форвард лиссабонского «Спортинга» Паулиньо пользуется спросом в Российской премьер-лиге. Как информирует A Bola, в услугах 30-летнего нападающего заинтересован московский ЦСКА.

Руководство «армейского» клуба предлагало за игрока семь миллионов евро, но такая сумма не устроила португальскую сторону. «Спортинг» хочет выручить с продажи Паулиньо минимум 20 миллионов.

Нападающий связан контрактными обязательствами со «львами» до лета 2026 года. В минувшем сезоне игрок провел 38 поединков за лиссабонскую команду во всех турнирах, в которых отметился 15 забитыми мяча и шестью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Спортинг Лиссабон Паулиньо
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