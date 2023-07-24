Тарханов назвал главного фаворита РПЛ

Известный российский специалист Александр Тарханов поделился мнением о старте петербургского «Зенита» в новом розыгрыше Премьер-лиги. В стартовом туре подопечные Сергея Семака отпраздновали гостевую победу над «Пари НН» со счетом 2:0.

«Зенит» победу одержал по делу. По-прежнему основной претендент - «Зенит», но и остальные топ-клубы могут навязать борьбу», - передает слова специалиста радио «Движение».

Напомним, что «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом России.

Во втором туре Премьер-лиги «сине-бело-голубые» на выезде встретятся с «Ростовом». Матч состоится в субботу, 29 июля.