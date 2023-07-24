Экс-игрок «Зенита» Шкртел высказался об уходе из футбола

Экс-футболист «Ливерпуля» и петербургского «Зенита» Мартин Шкртел высказался о своем решении завершить игровую карьеру.

«Я уже смирился с этим. Но иногда бывают моменты, когда я скучаю по футболу. Хочу ли вернуться? К сожалению, мое здоровье не позволит это сделать. Жизнь футболиста для меня закончена. Сейчас я смотрю в будущее, чтобы понять, в каком направлении двигаться дальше», - передает слова словака Flashscore.

Напомним, что Шкртел выступал за петербургский «Зенит» с 2004 по 2007 год. В составе сборной Словакии защитник провел 104 поединка, отметившись шестью забитыми мячами.