По информации журналиста Пако Монтеса, 25-летний чилийский полузащитник мексиканского «Леона» Виктор Давила пополнит состав московского ЦСКА уже этим летом на правах свободного агента.

Сообщается, что спортсмен готов выкупить свой контракт у текущего клуба за 5 миллионов евро, чтобы заключить с российской стороной контракт до 2027 года.

Футболист является воспитанником чилийского клуба «Уачипато», с которого и началась его профессиональная карьера. Позже он выступал исключительно за мексиканские коллективы – «Некакса», «Пачука» и «Леон».

В октябре 2018 года игрок дебютировал за национальную сборную своей страны в товарищеском матче против сборной Перу (0:3).