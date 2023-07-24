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Давила перейдёт в ЦСКА слухи

24 Июля 2023 • 07:09 Комментировать
Ахмат
...
ЦСКА Москва
30.07 20:00

По информации журналиста Пако Монтеса, 25-летний чилийский полузащитник мексиканского «Леона» Виктор Давила пополнит состав московского ЦСКА уже этим летом на правах свободного агента.

Сообщается, что спортсмен готов выкупить свой контракт у текущего клуба за 5 миллионов евро, чтобы заключить с российской стороной контракт до 2027 года.

Футболист является воспитанником чилийского клуба «Уачипато», с которого и началась его профессиональная карьера. Позже он выступал исключительно за мексиканские коллективы – «Некакса», «Пачука» и «Леон».

В октябре 2018 года игрок дебютировал за национальную сборную своей страны в товарищеском матче против сборной Перу (0:3).

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Леон трансферы футбола - лето 2023 Виктор Давила
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АХМАТ ЦСКА МОСКВА
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