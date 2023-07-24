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Юсупов: «Будем стараться идти от игры к игре, подниматься как можно выше»

24 Июля 2023 • 03:14 Комментировать
Сочи
2:0
Балтика
окончен

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов оценил перспективы своего клуба в стартовавшем сезоне.

Назвать какие-либо определённые цели 33-летний спортсмен не взялся, так как уход большого количества сильных и мастеровитых футболистов не позволяет надеяться на высокие места в турнирной таблице чемпионата России.

«Будем стараться идти от игры к игре, подниматься как можно выше. По ходу сезона будет понятно», - приводит слова игрока «РБ Спорт».

Единственным шансом зацепиться за что-то стоящее по итогам сезона, по мнению Юсупова, является попадание в первую пятёрку перед уходом на зимний перерыв.

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Евро-Футбол.Ру,
Артур Юсупов Сочи
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