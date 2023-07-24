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Форвард «Ростова» Комличенко прокомментировал победу над «Факелом»

24 Июля 2023 • 00:03 Комментировать
Ростов
2:1
Факел
окончен

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о победе над каланинградской «Факелом» (2:1) в рамках первого тура Российской премьер-лиги сезона-2023/24.

Форвард отметил, что победа над таким соперником всегда является непростой вне зависимости от того, где проходит игра. 

«Поэтому очень важные три очка и хорошо, что начали сезон с победы. Думаю, уверенности придаст команде», - приводит слова Комличенко «РБ Спорт». 

В составе команды с берегов Дона отличились Максим Осипенко и Роман Тугарев. 

В следующем туре «Ростов» примет питерский «Зенит». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Факел Николай Комличенко
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