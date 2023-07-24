Форвард «Ростова» Комличенко прокомментировал победу над «Факелом»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о победе над каланинградской «Факелом» (2:1) в рамках первого тура Российской премьер-лиги сезона-2023/24.

Форвард отметил, что победа над таким соперником всегда является непростой вне зависимости от того, где проходит игра.

«Поэтому очень важные три очка и хорошо, что начали сезон с победы. Думаю, уверенности придаст команде», - приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

В составе команды с берегов Дона отличились Максим Осипенко и Роман Тугарев.

В следующем туре «Ростов» примет питерский «Зенит».