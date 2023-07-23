Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин отличился голом в товарищеском матче против клуба из Серии С – «Катандзаро». Встреча завершилась со счётом 3:0, Кокорин забил третий, последний гол в матче, отличившись на первой добавленной минуте ко второму тайму.

Напомним, что Кокорина, который минувший сезон провёл в составе чемпиона Кипра, «Ариса», остаётся ещё год по контракту с «фиалками». Ассоциация футболистов Кипра признала россиянина лучшим игроком национального чемпионата, после окончания сезона Кокорин вернулся в «Фиорентину», с которой начал и пока продолжает подготовку к новому сезону.