Беленов: «От игры у меня двоякие ощущения»

Вратарь воронежского «Факела» Александр Беленов прокомментировал поражение от «Ростова» на выезде. Напомним, что воронежцы открыли счёт в матче, однако после пропустили дважды.

«От игры у меня двоякие ощущения. До гола был равный первый тайм, но затем «Ростов» стал переигрывать нас, однако концовка матча осталась за нами», - цитирует Беленова «Матч ТВ».

Кстати, вечерний матч стал для российского вратаря дебютным за воронежцев. Ранее опытный голкипер являлся игроком казанского «Рубина».

«Не очень хорошо то, что я пропустил, но работы было много, особенно в первом тайме. Впечатления в основном положительные», - добавляет Беленов.