В «Зените» надеются, что Малком сможет попрощаться с болельщиками

Председатель правления питерского «Зенита» Александр Медведев выразил надежду, что уходящий в «Аль-Хиляль» Малком Филипе ещё успеет попрощаться не только с одноклубниками, но и с многочисленными болельщиками «Зенита».

«Надеемся, что поедет на медосмотр в новый клуб после того, как сумеет попрощаться с нашими болельщиками. Для этого ему нужно остаться в Санкт-Петербурге до вечера вторника. Пока договорённости нет, но нам бы всем хотелось, чтобы он попрощался с болельщиками», - размышляет Медведев для «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что бразильская звезда «Зенита» отправится в «Аль-Хиляль» за рекордную для российского футбола сумму в 60 млн евро.